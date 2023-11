Marché de Noël du Carrousel 4 avenue André Thiers Cabourg, 14 décembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

C’est l’occasion idéale pour trouver des cadeaux pour vous ou vos proches. Objets artisanaux, produits de beauté, vêtemetns et accessoires, produits du terroir… vous devriez y trouver votre bonheur !.

2023-12-14 10:00:00 fin : 2023-12-11 17:00:00. .

4 avenue André Thiers Domitys Le Carrousel

Cabourg 14390 Calvados Normandie



It’s the perfect opportunity to find gifts for yourself or your loved ones. Handcrafted items, beauty products, clothing and accessories, local produce… you’re sure to find what you’re looking for!

Es la oportunidad perfecta para encontrar regalos para usted o sus seres queridos. Artículos artesanales, productos de belleza, ropa y accesorios, productos locales… ¡seguro que encuentras lo que buscas!

Dies ist die perfekte Gelegenheit, um Geschenke für sich selbst oder Ihre Lieben zu finden. Hier finden Sie alles, was das Herz begehrt: Kunsthandwerk, Schönheitsprodukte, Kleidung und Accessoires, regionale Produkte und vieles mehr

