Après-midi alsacien 4 avenue André Thiers Cabourg, 7 décembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Embarquez pour un voyage en Alsace le temps d’un après-midi : après un déjeuner choucroute, assistez à une présentation de la destination et de ses spécialités, puis profitez des jeux de Noël pour finir par un goûter animé à 16h !

Dès 18 ans.

Inscription obligatoire..

2023-12-07 12:00:00 fin : 2023-12-07 16:00:00. .

4 avenue André Thiers Domitys Le Carrousel

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Embark on an afternoon trip to Alsace: after a sauerkraut lunch, enjoy a presentation of the destination and its specialities, followed by Christmas games and a lively afternoon tea at 4pm!

From 18 years of age.

Registration required.

Embárquese en un viaje vespertino a Alsacia: tras un almuerzo a base de chucrut, disfrute de una presentación del destino y sus especialidades, juegue después a algunos juegos navideños y termine con una animada merienda a las 16:00 horas

Mayores de 18 años.

Inscripción obligatoria.

Begeben Sie sich einen Nachmittag lang auf eine Reise ins Elsass: Nach einem Mittagessen mit Sauerkraut hören Sie eine Präsentation über das Reiseziel und seine Spezialitäten, dann genießen Sie die Weihnachtsspiele und zum Abschluss um 16 Uhr einen animierten Imbiss!

Ab 18 Jahren.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité