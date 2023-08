Soirée montagnarde 4 avenue André Thiers Cabourg, 23 novembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Domitys vous propose un quiz autour de la culture savoyarde pendant la dégustation d’une bonne tartiflette, le tout dans une ambiance conviviale.

Dès 18 ans. Inscription Domitys Cabourg..

2023-11-23 19:00:00 fin : 2023-11-23 . .

4 avenue André Thiers Domitys Le Carrousel

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Domitys invites you to take part in a quiz on Savoyard culture while enjoying a delicious tartiflette, all in a convivial atmosphere.

From 18 years old. Registration Domitys Cabourg.

Domitys le invita a participar en un concurso sobre la cultura saboyana mientras disfruta de una deliciosa tartiflette en un ambiente agradable.

Edad mínima 18 años. Inscripción en Domitys Cabourg.

Domitys bietet Ihnen während der Verkostung eines guten Tartiflettes ein Quiz rund um die savoyische Kultur an.

Ab 18 Jahren. Anmeldung Domitys Cabourg.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité