Soirée Jazz Manouche 4 avenue André Thiers Cabourg, 21 septembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Le groupe des « petites notes à partager ! » viendra animer ce dîner avec ses airs de jazz.

Inscription obligatoire Domitys Cabourg..

2023-09-21 19:00:00 fin : 2023-09-21 22:00:00. .

4 avenue André Thiers Domitys Le Carrousel

Cabourg 14390 Calvados Normandie



The « petites notes à partager! » group will enliven the dinner with its jazz tunes.

Registration required at Domitys Cabourg.

El grupo « petites notes à partager! » amenizará a los comensales con sus melodías de jazz.

Inscripción obligatoria en Domitys Cabourg.

Die Gruppe « petites notes à partager! » wird dieses Abendessen mit ihren Jazzmelodien untermalen.

Anmeldung erforderlich Domitys Cabourg.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité