Peinture sur soie 4 avenue André Thiers Cabourg, 4 août 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Cet atelier est l’occasion de réaliser une belle écharpe en soie aux couleurs de votre choix.

Inscription obligatoire Domitys Cabourg..

2023-08-04 14:30:00 fin : 2023-08-04 16:00:00. .

4 avenue André Thiers Domitys Le Carrousel

Cabourg 14390 Calvados Normandie



This workshop is an opportunity to make a beautiful silk scarf in the colors of your choice.

Registration required at Domitys Cabourg.

Este taller es una oportunidad para confeccionar un precioso pañuelo de seda en los colores que elija.

Es necesario inscribirse en Domitys Cabourg.

Dieser Workshop bietet die Gelegenheit, einen schönen Seidenschal in den Farben Ihrer Wahl herzustellen.

Anmeldung erforderlich Domitys Cabourg.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité