Soirée quiz 4 Av. Jean Paul Glanet Monségur, 19 janvier 2024 19:00, Monségur.

Monségur,Gironde

Découvrez le corps humain à l’aide d’un quiz drôle et décalé pour apprendre tout en s’amusant..

2024-01-19 fin : 2024-01-19 20:00:00. EUR.

4 Av. Jean Paul Glanet Médiathèque intercommunale de Monségur

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the human body with a funny, offbeat quiz that’s a fun way to learn.

Descubra más cosas sobre el cuerpo humano en este divertido e insólito concurso.

Entdecken Sie den menschlichen Körper mithilfe eines lustigen und schrägen Quiz, um spielerisch zu lernen.

