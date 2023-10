Soirée : Dîner d’antan 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Catégories d’Évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques Soirée : Dîner d’antan 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez, 2 novembre 2023, Orthez. Orthez,Pyrénées-Atlantiques Menu : Soupe à l’oignon / Garbure / Velouté ou Charcuterie

Desserts : Tarte aux noix / Flan framboise / Crème brûlée figues.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . EUR.

4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Résidence Domitys

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Menu: Onion soup / Garbure / Velouté or Charcuterie

Desserts: Walnut tart / Raspberry flan / Fig crème brûlée Menú: Sopa de cebolla / Garbure / Velouté o Charcuterie

Postres: Tarta de nueces / Flan de frambuesa / Crème brûlée de higos Menü: Zwiebelsuppe / Garbure / Velouté oder Wurstwaren

Desserts: Walnusskuchen / Himbeerflan / Crème brûlée Feigen Mise à jour le 2023-10-26 par OT Coeur de Béarn Détails Catégories d’Évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Adresse 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Résidence Domitys Ville Orthez Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez latitude longitude 43.49076;-0.78273

4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orthez/