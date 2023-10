Atelier d’Halloween 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez, 27 octobre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Comment créer une terrifiante citrouille d’Halloween ? Rien de bien compliqué, il suffit d’une belle cucurbitacée, d’un peu de matériel, de fantaisie et de beaucoup d’imagination !.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Résidence Domitys

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



How do you create a terrifying Halloween pumpkin? It’s easy: all you need is a beautiful cucurbit, a few materials, a little imagination and a lot of creativity!

¿Cómo crear una terrorífica calabaza de Halloween? Es fácil: sólo necesitas una bonita cucurbitácea, algunos materiales, algo de imaginación y ¡mucha creatividad!

Wie gestaltet man einen furchterregenden Halloween-Kürbis? Es ist nicht sehr kompliziert, man braucht nur einen schönen Kürbis, etwas Material, Fantasie und viel Vorstellungskraft!

