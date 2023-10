La semaine bleue 4 Av. de Mercade Saint-Caprais-de-Bordeaux, 2 octobre 2023, Saint-Caprais-de-Bordeaux.

Saint-Caprais-de-Bordeaux,Gironde

Le CCAS participe, pour la deuxième année consécutive, à « la Semaine Bleue ».

Des activités dédiées et adaptées aux Séniors (dès 55 ans) sont proposées dans de nombreux domaines. Pour connaître la programmation je vous invite à consulter le Facebook de la mairie..

2023-10-02 fin : 2023-10-13 . EUR.

4 Av. de Mercade Mairie

Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For the second year running, the CCAS is taking part in « Semaine Bleue ».

Dedicated activities for seniors (aged 55 and over) are on offer in a wide range of fields. To find out what’s on, please visit the Town Hall’s Facebook page.

Por segundo año consecutivo, la CCAS participa en la « Semana Azul ».

Se proponen actividades dedicadas y adaptadas a las personas mayores (a partir de 55 años) en numerosos ámbitos. Para más información sobre el programa, visite la página de Facebook del Ayuntamiento.

Das CCAS nimmt im zweiten Jahr in Folge an der « Blauen Woche » teil.

Es werden Aktivitäten in zahlreichen Bereichen angeboten, die speziell auf Senioren (ab 55 Jahren) zugeschnitten sind. Das Programm finden Sie auf der Facebook-Seite des Rathauses.

