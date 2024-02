4 Ateliers Comics Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) Paris, samedi 2 mars 2024.

Du samedi 02 mars 2024 au samedi 23 mars 2024 :

samedi

de 14h30 à 17h00

.Public adolescents. A partir de 12 ans. Jusqu’à 16 ans. gratuit

La bibliothèque Claire Bretécher propose une série de 4 ateliers pour apprendre à dessiner et créer ses propres comics !

Une série de 4 ateliers proposés tous les samedis du mois de mars (2, 9, 16 et 23 mars) à destination des jeunes de 12 à 16 ans. Les ateliers seront animés par Maxime Garbarini.

Après

avoir transformé sa passion pour la bd et les comics en fanzine, puis en

webcomics, Maxime Garbarini publie son premier album solo fin 2019, intitulé HEROICS, une

aventure complexe et attachante de super-héros sur fond de Seconde Guerre

Mondiale.

ll

fonde en 2023 le label associatif CLOSE CALL COMICS qui lui permet de

poursuivre l’exploration et d’étendre l’univers de HEROICS à travers notamment

FRAGMENTS, une anthologie à paraître au printemps 2024 et pour laquelle il

collabore avec des artistes bretons, italiens et péruviens !

En parallèle, il parcourt les salons et festivals BD et partage son expérience

et savoir-faire au travers d’ateliers pédagogiques pour les bédéphiles et

artistes de tous horizons.

Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) 11 rue de Lancry 75010

Contact : +33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr

Maxime Garbarini illustrations