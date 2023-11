Ateliers gratuit : Activités artistiques 4 Allée Roger Touton Arcachon, 8 janvier 2024, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Un atelier gratuit vous est proposé tous les lundis de 15h30 à 17h30 à la Maison de quartier des Abatilles.

Vous y retrouverez :

– Expression corporelle danse, respiration (travail du souffle)

– Expression orale, chant, vocalises, prononciation

– Expression écrite, travailler l’imaginaire, formuler un écrit poétique ou scénique

– Créer en commun un spectacle musical, théatral ou comique.

2024-01-08 fin : 2024-01-08 17:30:00. .

4 Allée Roger Touton

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A free workshop is offered every Monday from 3:30 to 5:30 pm at the Maison de quartier des Abatilles.

You’ll find :

– Body expression, dance, breathing (breath work)

– Oral expression, singing, vocalizing, pronunciation

– Written expression, working the imagination, formulating a poetic or scenic text

– Working together to create a musical, theatrical or comic show

Todos los lunes, de 15.30 a 17.30 h, se celebra un taller gratuito en la Maison de quartier des Abatilles.

Encontrarás :

– Expresión corporal, danza, respiración (trabajo respiratorio)

– Expresión oral, canto, vocalizaciones, pronunciación

– La expresión escrita, el trabajo de la imaginación, la formulación de un texto poético o escénico

– Trabajo en equipo para crear un espectáculo musical, teatral o cómico

Ein kostenloser Workshop wird Ihnen jeden Montag von 15:30 bis 17:30 Uhr im Maison de quartier des Abatilles angeboten.

Sie finden dort :

– Körperlicher Ausdruck Tanz, Atmung (Arbeit mit dem Atem)

– Mündlicher Ausdruck, Singen, Vokalisen, Aussprache

– Schriftlicher Ausdruck, an der Vorstellungskraft arbeiten, ein poetisches oder szenisches Schreiben formulieren

– Gemeinsam eine musikalische, theatralische oder komische Aufführung gestalten

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Arcachon