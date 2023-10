Initiation « Les Gestes qui Sauvent » – M’ Les Abatilles / Pereire 4 Allée Roger Touton Arcachon, 15 décembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Initiation aux gestes qui sauvent par l’association Arcachon Sauvetage Côtier.

Venez découvrir les gestes de premiers secours afin de sauver des vies lors de vos balades.

Parce que les vrais héros ne portent pas tous une cape !.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 20:00:00

4 Allée Roger Touton M’ Les Abatilles / Pereire

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Introduction to life-saving techniques by Arcachon Sauvetage Côtier.

Come and discover first aid techniques to save lives during your outings.

Because not all real heroes wear a cape!

Iniciación a las técnicas de salvamento por la asociación Arcachon Sauvetage Côtier.

Venga a descubrir técnicas de primeros auxilios para salvar vidas durante sus salidas.

Porque no todos los héroes llevan capa

Einführung in die lebensrettenden Maßnahmen durch den Verein Arcachon Sauvetage Côtier.

Lernen Sie die Erste-Hilfe-Maßnahmen kennen, um bei Ihren Spaziergängen Leben zu retten.

Denn nicht alle wahren Helden tragen ein Cape!

