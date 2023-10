Maquillage en Fête – M’ Les Abatilles / Pereire 4 Allée Roger Touton Arcachon, 30 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Lorane, maquilleuse artistique, vous transformera en petit montre ou grande sorcière, citrouille ou grenouille, à vous de choisir.

Créneaux toutes les 5 minutes, inscription par téléphone..

2023-10-30 fin : 2023-10-30 17:30:00. .

4 Allée Roger Touton M’ Les Abatilles / Pereire

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Make-up artist Lorane will transform you into a little monster or a big witch, a pumpkin or a frog – the choice is yours.

Appointments every 5 minutes, by phone.

Lorane, maquilladora, te transformará en un pequeño monstruo o en una gran bruja, en una calabaza o en una rana, tú eliges.

Sesiones cada 5 minutos, inscripción por teléfono.

Lorane, eine künstlerische Maskenbildnerin, verwandelt dich in eine kleine Uhr oder eine große Hexe, einen Kürbis oder einen Frosch, du hast die Wahl.

Termine alle 5 Minuten, Anmeldung per Telefon.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Arcachon