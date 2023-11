Café Philo 4 Allée du Champ de Foire Salles, 25 novembre 2023, Salles.

Et si on parlait bonheur ?

Autour d’un café, le collectif de Salles vous propose son premier atelier « Café Philo », dans la salle accolée à l’office de tourisme.

Echanges, réflexion et partage..

How about a chat about happiness?

Over a cup of coffee, the Salles collective offers you its first « Café Philo » workshop, in the room next to the tourist office.

Discuss, reflect and share.

¿Qué tal una charla sobre la felicidad?

En torno a una taza de café, el colectivo Salles organiza su primer taller « Café Philo », en la sala contigua a la oficina de turismo.

Debates, reflexión y puesta en común.

Und wenn wir über Glück reden?

Bei einer Tasse Kaffee bietet Ihnen das Kollektiv von Salles seinen ersten Workshop « Café Philo » im Raum neben dem Tourismusbüro an.

Austausch, Nachdenken und Teilen.

