Sortie nature – Balade sur les bords de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles, 3 novembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Profitez du grand air en compagnie de Jimi, et (re)découvrez la nature et ses bienfaits et les êtres vivants qui la peuplent.

Un moment de partage en famille, un éveil à la bioversité pour les petits et grands..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 12:00:00. EUR.

4 Allée du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Enjoy the fresh air with Jimi, and (re)discover the benefits of nature and the living creatures that inhabit it.

A moment of family sharing, an awakening to bioversity for young and old.

Disfrute del aire fresco con Jimi y (re)descubra los beneficios de la naturaleza y los seres vivos que la habitan.

Es una forma estupenda de que toda la familia se reúna y aprenda sobre la bioversidad.

Genießen Sie die frische Luft in Begleitung von Jimi und entdecken Sie (wieder) die Natur, ihre Wohltaten und die Lebewesen, die sie bevölkern.

Ein gemeinsamer Moment mit der Familie, ein Weckruf für die Bioversität für Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Val de l’Eyre