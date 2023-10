Sortie nature à la découverte des champignons-Sortie automnale 4 Allée du Champ de Foire Salles, 27 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Cette sortie automnale nous mènera à la découverte du monde des champignons. Nous rechercherons aussi les traces laissées par les animaux les plus discrets.

Enfant à partir de 7 ans..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 11:30:00. EUR.

4 Allée du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This autumn outing will take us to discover the world of mushrooms. We’ll also be looking for traces left by the most discreet animals.

Children aged 7 and over.

Esta salida otoñal nos llevará a descubrir el mundo de las setas. También buscaremos las huellas dejadas por los animales más discretos.

A partir de 7 años.

Dieser Herbstausflug führt uns in die Welt der Pilze. Wir werden auch nach Spuren suchen, die von den unauffälligsten Tieren hinterlassen werden.

Kinder ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Val de l’Eyre