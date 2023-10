Atelier créatif – Confection de masque d’Halloween 4 Allée du Champ de Foire Salles, 25 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Alexia accompagne petits et grands dans la création d’un masque d’Halloween. Un adulte accompagnateur maximum.

Enfant à partir de 6 ans..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 15:30:00. EUR.

4 Allée du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Alexia accompanies young and old in the creation of a Halloween mask. Maximum one accompanying adult.

Children aged 6 and over.

Alexia ayudará a pequeños y mayores a crear una máscara de Halloween. Máximo un acompañante adulto.

Niños a partir de 6 años.

Alexia begleitet Groß und Klein bei der Herstellung einer Halloween-Maske. Maximal ein begleitender Erwachsener.

Kinder ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Val de l’Eyre