Atelier bricolage 4 Allée du Champ de Foire Salles, 25 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

L’association l’Outil en Main propose un atelier bricolage pour fabriquer des décorations d’Halloween afin de révéler les talents de vos bambins.

Atelier parent/enfant à partir de 7 ans..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 11:30:00. EUR.

4 Allée du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’Outil en Main association offers a DIY workshop to make Halloween decorations and reveal your children’s talents.

Parent/child workshop from age 7.

La asociación l’Outil en Main propone un taller de manualidades para realizar adornos de Halloween y mostrar los talentos de sus hijos.

Taller para padres e hijos a partir de 7 años.

Der Verein l’Outil en Main bietet einen Bastelworkshop zur Herstellung von Halloween-Dekorationen an, um die Talente Ihrer Kleinkinder zu enthüllen.

Eltern-Kind-Workshop ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Val de l’Eyre