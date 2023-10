Atelier vannerie 4 Allée du Champ de Foire Salles, 24 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Gaëlle vous propose de découvrir la vannerie sauvage, en commerçant par une balade afin de récolter vos végétaux pour fabriquer des objets variés à partir de plantes sauvages bien de chez nous.

une manière intéressante et ludique de valoriser vos cueillettes et de créer des objets à moindre coût et impact environnemental.

Enfant à partir de 9 ans..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 12:00:00. EUR.

4 Allée du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Gaëlle invites you to discover wild basketry, starting with a stroll to collect your plants and make a variety of objects from local wild plants.

it’s an interesting and fun way to make the most of what you’ve gathered, and to create objects with a lower cost and environmental impact.

Children aged 9 and over.

Gaëlle te invita a descubrir la cestería silvestre, empezando por un paseo para recolectar tus plantas y fabricar diversos objetos con plantas silvestres locales.

es una forma interesante y divertida de aprovechar al máximo lo que has recolectado y de crear objetos con un menor coste e impacto medioambiental.

Niños a partir de 9 años.

Gaëlle schlägt Ihnen vor, die wilde Korbflechterei zu entdecken, indem sie mit einem Spaziergang beginnt, um Ihre Pflanzen zu sammeln und daraus verschiedene Gegenstände aus heimischen Wildpflanzen herzustellen.

eine interessante und spielerische Art und Weise, Ihre Sammlungen aufzuwerten und Gegenstände zu geringeren Kosten und mit geringeren Auswirkungen auf die Umwelt herzustellen.

Kinder ab 9 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Val de l’Eyre