Découverte de la spiruline 4 Allée du Champ de Foire Salles, 2 août 2023, Salles.

Salles,Gironde

Découvrez la première ferme artisanale de spiruline en Gironde. La spiruline est cultivée dans des bassins sous des serres. La production de spiruline est une activité saisonnière d’avril à octobre. Ce projet est le 1er en Gironde et constitue un projet innovant de par la nature durable de la culture..

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 . EUR.

4 Allée du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the first artisanal farm of spirulina in Gironde. Spirulina is cultivated in basins under greenhouses. The production of spirulina is a seasonal activity from April to October. This project is the first in Gironde and is an innovative project because of the sustainable nature of the culture.

Descubra la primera granja artesanal de espirulina de Gironda. La espirulina se cultiva en tanques bajo invernaderos. La producción de espirulina es una actividad estacional de abril a octubre. Este proyecto, el primero de este tipo en Gironda, es innovador por el carácter sostenible del cultivo.

Entdecken Sie die erste handwerkliche Spirulina-Farm in der Gironde. Die Spirulina wird in Becken unter Gewächshäusern gezüchtet. Die Produktion von Spirulina ist eine saisonale Aktivität von April bis Oktober. Dieses Projekt ist das erste in der Gironde und stellt aufgrund der nachhaltigen Natur des Anbaus ein innovatives Projekt dar.

Mise à jour le 2023-05-24 par OT Val de l’Eyre