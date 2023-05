Visite de la ferme pédagogique La Salamandre 4 Allée du Champ de Foire, 26 juillet 2023, Salles.

Salles,Gironde

Gaëlle vous invite dans sa ferme pédagogique pour que les plus petits se familiarisent avec les animaux, apprennent à les connaître, puissent les nourrir et les soigner. Une reconnexion avec la nature et le monde vivant.

Tarif : 10€

A partir de 4 ans

Inscription obligatoire à l’office de tourisme : tourisme@valdeleyre.fr.

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 11:30:00.

4 Allée du Champ de Foire Office de tourisme du Val de l’Eyre

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Gaëlle invites you to her educational farm, where the little ones can get to know the animals and learn how to feed and care for them. A reconnection with nature and the living world.

Price: 10?

Ages 4 and up

Registration required at the tourist office: tourisme@valdeleyre.fr

Gaëlle te invita a su granja educativa donde los más pequeños podrán aprender sobre los animales, conocerlos, alimentarlos y cuidarlos. Es una oportunidad para volver a conectar con la naturaleza y el mundo vivo.

Precio: 10?

Para niños a partir de 4 años

Inscripción previa en la oficina de turismo: tourisme@valdeleyre.fr

Gaëlle lädt Sie auf ihren pädagogischen Bauernhof ein, damit die Kleinsten sich mit den Tieren vertraut machen, sie kennen lernen, sie füttern und pflegen können. Eine Wiedervereinigung mit der Natur und der lebendigen Welt.

Preis: 10 ?

Ab 4 Jahren

Anmeldung bei der Touristeninformation erforderlich: tourisme@valdeleyre.fr

