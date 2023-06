Initiation à la pêche 4 Allée du Champ de Foire Salles, 8 juillet 2023, Salles.

Salles,Gironde

Vous désirez vous adonner au plaisir de la pêche durant votre séjour ? L’ Eyre, rivière sauvage à fonds sableux, héberge de nombreuses espèces de poissons : brochets, perches, gardons, vandoises, vairons et anguilles, mulets…

Carte de pêche journalière obligatoire..

4 Allée du Champ de Foire Office de tourisme du Val de l’Eyre

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Would you like to enjoy fishing during your stay? The Eyre, a wild river with sandy bottoms, is home to many species of fish: pike, perch, roach, minnow, eel, mullet..

Daily fishing card required.

¿Le gustaría pescar durante su estancia? El Eyre, un río salvaje de fondo arenoso, alberga numerosas especies de peces: lucios, percas, cucarachas, pececillos, anguilas, mújoles?

Se requiere permiso de pesca diario.

Möchten Sie während Ihres Aufenthalts angeln? Der Eyre, ein wilder Fluss mit sandigem Grund, beherbergt zahlreiche Fischarten: Hechte, Barsche, Plötzen, Kiebitze, Elritzen und Aale, Maulwürfe?

Eine Tageskarte für Angler ist Pflicht.

