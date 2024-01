Cinéma – Sirocco et le royaume des courants d’air 4 Allée des Cygnes Lauterbourg, samedi 24 février 2024.

Lauterbourg Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 17:00:00

fin : 2024-02-24

FILM D’ANIMATION : à partir de 6 ans.

Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, découvrent un passage secret vers Le Royaume des Courants d’Air, leur livre favori. Transformées en chats et séparées l’une de l’autre, elles devront faire preuve de témérité et d’audace pour se retrouver. Avec l’aide de la cantatrice Selma, elles tenteront de rejoindre le monde réel en affrontant Sirocco, le maître des vents et des tempêtes…

FILM D’ANIMATION : à partir de 6 ans.

Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, découvrent un passage secret vers Le Royaume des Courants d’Air, leur livre favori. Transformées en chats et séparées l’une de l’autre, elles devront faire preuve de témérité et d’audace pour se retrouver. Avec l’aide de la cantatrice Selma, elles tenteront de rejoindre le monde réel en affrontant Sirocco, le maître des vents et des tempêtes… Mais ce dernier est-il aussi terrifiant qu’elles l’imaginent ?

EUR.

4 Allée des Cygnes

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg