Cinéma -Anatomie d’une chute 4 Allée des Cygnes Lauterbourg, 9 décembre 2023, Lauterbourg.

Lauterbourg,Bas-Rhin

Film policier de Justine Triet avec Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner …

Palme d’Or du Festival de Cannes 2023.

Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte…..

Detective film by Justine Triet with Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner …

Palme d’Or, Cannes Film Festival 2023.

Sandra, Samuel and their 11-year-old visually impaired son Daniel have been living away from it all in the mountains for a year. One day, Samuel is found dead at the foot of their house. An investigation for suspicious death is opened….

Película policíaca de Justine Triet con Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner …

Palma de Oro en el Festival de Cannes 2023.

Sandra, Samuel y su hijo Daniel, un discapacitado visual de 11 años, llevan un año viviendo alejados de todo en las montañas. Un día, Samuel aparece muerto al pie de su casa. Se abre una investigación sobre la sospechosa muerte ….

Kriminalfilm von Justine Triet mit Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner …

Goldene Palme der Filmfestspiele von Cannes 2023.

Sandra, Samuel und ihr 11-jähriger sehbehinderter Sohn Daniel leben seit einem Jahr weit weg von allem in den Bergen. Eines Tages wird Samuel tot am Fuße ihres Hauses aufgefunden. Eine Untersuchung wegen verdächtigen Todes wird eingeleitet….

