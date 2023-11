Cinéma – La Pat Patrouille 4 Allée des Cygnes Lauterbourg, 9 décembre 2023, Lauterbourg.

Lauterbourg,Bas-Rhin

FILM D’ANIMATION : à partir de 6 ans.

Lorsqu’une météorite magique s’écrase sur Aventureville, elle donne à la Pat’ Patrouille des pouvoirs, les transformant en Super Patrouille ! Pour Stella, la plus petite membre de l’équipe, avoir des pouvoirs est un rêve qui devient réalité. Mais les choses dégénèrent lorsque Monsieur Hellinger, l’ennemi juré de nos amis, s’évade de prison…..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

4 Allée des Cygnes

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est



ANIMATION FILM: ages 6 and up.

When a magical meteorite crashes on Aventureville, it gives the Pat’ Patrouille powers, transforming them into the Super Patrol! For Stella, the smallest member of the team, having powers is a dream come true. But things take a turn for the worse when Mister Hellinger, our friends’ sworn enemy, escapes from prison….

PELÍCULA DE ANIMACIÓN: a partir de 6 años.

Cuando un meteorito mágico se estrella en Aventureville, otorga poderes a la Patrulla, ¡transformándolos en la Superpatrulla! Para Stella, la más pequeña del equipo, tener poderes es un sueño hecho realidad. Pero las cosas se descontrolan cuando el Sr. Hellinger, enemigo acérrimo de nuestros amigos, escapa de la prisión…..

ANIMATIONSFILM: Ab 6 Jahren.

Als ein magischer Meteorit auf Aventureville einschlägt, verleiht er der Pat’ Patrouille Kräfte und macht sie zur Super Patrouille! Für Stella, das kleinste Mitglied des Teams, ist es ein Traum, der wahr wird, wenn sie Kräfte hat. Doch die Dinge geraten außer Kontrolle, als Herr Hellinger, der Erzfeind unserer Freunde, aus dem Gefängnis ausbricht….

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg