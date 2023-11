Cinéma – Oppenheimer 4 Allée des Cygnes Lauterbourg, 25 novembre 2023, Lauterbourg.

Lauterbourg,Bas-Rhin

Thriller de Christopher Nolan avec Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon….

En 1942, convaincus que l’Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les États-Unis initient, dans le plus grand secret, le « Projet Manhattan » destiné à mettre au point la première bombe atomique de l’histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage J. Robert Oppenheimer…..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

4 Allée des Cygnes

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est



Thriller by Christopher Nolan with Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon….

In 1942, convinced that Nazi Germany was in the process of developing a nuclear weapon, the United States initiated the highly secretive « Manhattan Project » to develop the first atomic bomb in history. To pilot the project, the government hired J. Robert Oppenheimer….

Thriller de Christopher Nolan protagonizado por Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon….

En 1942, convencido de que la Alemania nazi estaba en proceso de desarrollar un arma nuclear, Estados Unidos puso en marcha el « Proyecto Manhattan », altamente secreto, para desarrollar la primera bomba atómica de la historia. Para dirigir el proyecto, el gobierno contrató a J. Robert Oppenheimer….

Thriller von Christopher Nolan mit Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon….

In der Überzeugung, dass Nazi-Deutschland eine Atomwaffe entwickelt, initiieren die USA 1942 unter strengster Geheimhaltung das « Manhattan-Projekt », mit dem die erste Atombombe der Geschichte entwickelt werden soll. Die Regierung beauftragte J. Robert Oppenheimer…. mit der Durchführung des Projekts.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg