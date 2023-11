Festival Augenblick – Lassie 4 Allée des Cygnes Lauterbourg, 18 novembre 2023, Lauterbourg.

Lauterbourg,Bas-Rhin

Film famille à partir de 7 ans. Les nouvelles aventures de Flo et sa chienne Lassie ! Alors qu’ils passent l’e´te´ chez la tante de Flo, les deux acolytes font face a` une nouvelle e´preuve : des chiens disparaissent dans le village ! Une enque^te policie`re, aussi dro^le que touchante, mene´e par la truffe experte de Lassie, la super he´roi¨ne canine du film pre^te a` tout pour retrouver ses adorables compagnons a` quatre pattes..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

4 Allée des Cygnes

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est



Family film for ages 7 and up. The new adventures of Flo and her dog Lassie! While spending the summer with Flo’s aunt, the two sidekicks are confronted with a new piece of evidence: dogs are disappearing from the village! A police investigation, as funny as it is touching, led by the expert nose of Lassie, the film’s canine superheroine, ready to do anything to find her adorable four-legged companions.

Película familiar para mayores de 7 años. ¡Las nuevas aventuras de Flo y su perro Lassie! Mientras pasan el verano en casa de la tía de Flo, las dos amigas se enfrentan a una nueva evidencia: ¡están desapareciendo perros del pueblo! Una investigación policial tan divertida como conmovedora, dirigida por el olfato experto de Lassie, la superheroína canina de la película, que hará cualquier cosa por encontrar a sus adorables compañeros de cuatro patas.

Familienfilm ab 7 Jahren. Die neuen Abenteuer von Flo und ihrer Hündin Lassie! Als die beiden den Sommer bei Flos Tante verbringen, werden sie mit einem neuen Beweis konfrontiert: Im Dorf verschwinden Hunde! Eine ebenso lustige wie rührende Polizeiermittlung, geleitet von Lassie, der Superhundekönigin des Films, die alles tut, um ihre liebenswerten vierbeinigen Freunde wiederzufinden.

