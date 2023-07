Exposition « Archéologie du paysage en Limousin » 4 Allée de La Papeterie Uzerche, 10 juillet 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

C’est dans le cadre exceptionnel de l’ancienne papeterie réhabilitée d’Uzerche que le public pourra découvrir l’exposition permanente sur le thème de l’archéologie du paysage. Les multiples outils tels que le panneau Grand Paysage, la frise chronologique, le mobilier en vitrine, les écrans numériques, les tiroirs pédagogiques, permettent au visiteur de comprendre l’évolution du paysage, avec l’aide d’un guide.

Du lundi au vendredi 14h-17h. Le reste de l’année : il est conseillé de nous appeler avant de venir. Entrée gratuite..

2023-07-10 fin : 2023-08-11 17:00:00. .

4 Allée de La Papeterie Salle de la Machine

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



In the exceptional setting of the rehabilitated former paper mill in Uzerche, the public can discover the permanent exhibition on the theme of landscape archaeology. A wide range of tools, including the Grand Paysage panel, chronological frieze, display case furniture, digital screens and educational drawers, enable visitors to understand the evolution of the landscape, with the help of a guide.

Monday to Friday, 2pm-5pm. Rest of the year: please call before visiting. Free admission.

En el marco excepcional de la antigua fábrica de papel restaurada de Uzerche, el público puede descubrir la exposición permanente sobre el tema de la arqueología del paisaje. Las numerosas herramientas expuestas, como el panel Grand Paysage, el friso cronológico, los muebles vitrina, las pantallas digitales y los cajones didácticos, ayudan a los visitantes a comprender la evolución del paisaje, con la ayuda de un guía.

De lunes a viernes, de 14:00 a 17:00 h. El resto del año: llamar antes de venir. Entrada gratuita.

In der außergewöhnlichen Umgebung der sanierten ehemaligen Papierfabrik von Uzerche kann das Publikum die Dauerausstellung zum Thema Landschaftsarchäologie entdecken. Die zahlreichen Hilfsmittel wie die Tafel Grand Paysage, die Zeitleiste, das Mobiliar in den Vitrinen, die digitalen Bildschirme und die pädagogischen Schubladen ermöglichen es den Besuchern, mit Hilfe eines Führers die Entwicklung der Landschaft zu verstehen.

Montag bis Freitag 14.00-17.00 Uhr. Rest des Jahres: Es ist ratsam, uns vor dem Besuch anzurufen. Eintritt frei.

