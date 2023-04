Marché couvert Saint-Germain 4/6 rue Lobineau, 1 janvier 2023, Paris 6e Arrondissement.

Visiter un marché couvert, c’est se balader dans un endroit authentique à Paris, au milieu des habitants du quartier, dans une atmosphère toujours bon enfant..

2023-01-01 à 08:30:00 ; fin : 2023-12-31 20:00:00. .

4/6 rue Lobineau Marché couvert Saint-Germain

Paris 6e Arrondissement 75006 Paris Île-de-France



To visit a covered market is to stroll in an authentic place in Paris, in the midst of the inhabitants of the neighbourhood, in an atmosphere that is always good-natured.

Visitar un mercado cubierto es pasear por un lugar auténtico de París, en medio de los habitantes del barrio, en un ambiente siempre amable.

Der Besuch einer Markthalle ist ein Spaziergang an einem authentischen Ort in Paris, inmitten der Bewohner des Viertels und in einer stets gutmütigen Atmosphäre.

