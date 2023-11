Cirque : Dans la farine invisible de l’air 4-6 Place Saint-François Nice, 7 décembre 2023, Nice.

Nice,Alpes-Maritimes

Dans une écriture croisée entre composition musicale et partition clownesque, cette pièce, à la fois réjouissante et un brin sauvage, donne à suivre une petite bande de cinq clowns enfarinés.

2023-12-07 20:00:00 fin : 2023-12-07 . EUR.

4-6 Place Saint-François Théâtre National de Nice – Salle des Franciscains

Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



A cross between a musical composition and a clownish score, this play, which is both delightful and a little wild, follows a small band of five clowns with plastered faces.

A caballo entre una composición musical y una partitura de clown, esta obra, a la vez deliciosa y un poco salvaje, sigue a un pequeño grupo de cinco payasos con la lengua en el aire

In einer Mischung aus musikalischer Komposition und clownesker Partitur lässt dieses Stück, das zugleich erheiternd und ein wenig wild ist, eine kleine Gruppe von fünf Clowns mit sich herumtragen

