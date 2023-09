SPECTACLE – LE RENARD ET LA TERRE 4-5 place de la Comédie Metz, 25 novembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Oby est une petite fille élevée par une renarde. Elle vit heureuse dans la nature, entourée d’animaux. Un jour, en suivant un papillon, Oby découvre que la nature est envahie de déchets et menacée par la pollution. Le papillon l’entraîne alors dans un voyage où elle devra sauver la nature en se révélant à elle-même et en se confrontant à ses propres peurs. Elle y croisera des personnages singuliers qui la mèneront à rencontrer un de ses semblables, un homme. Le Renard et la Terre est un spectacle entièrement visuel mêlant marionnettes, musique et mapping vidéo.. Tout public

Samedi 2023-11-25 17:00:00 fin : 2023-11-25 . .

4-5 place de la Comédie OPÉRA THÉÂTRE DE L’EUROMÉTROPOLE

Metz 57000 Moselle Grand Est



Oby is a little girl raised by a fox. She lives happily in nature, surrounded by animals. One day, while following a butterfly, Oby discovers that nature is overrun with garbage and threatened by pollution. The butterfly takes her on a journey to save nature, revealing herself and confronting her own fears. In the process, she encounters a number of unusual characters who lead her to meet one of her own kind, a man. Le Renard et la Terre is an entirely visual show combining puppetry, music and video mapping.

Oby es una niña criada por un zorro. Vive feliz en la naturaleza, rodeada de animales. Un día, mientras sigue a una mariposa, Oby descubre que la naturaleza está invadida por la basura y amenazada por la contaminación. La mariposa la lleva a salvar la naturaleza revelándose y enfrentándose a sus propios miedos. En el camino, se encuentra con una serie de personajes insólitos que la llevan a conocer a uno de los suyos, un hombre. Le Renard et la Terre es un espectáculo totalmente visual que combina marionetas, música y vídeo mapping.

Oby ist ein kleines Mädchen, das von einer Füchsin aufgezogen wurde. Sie lebt glücklich in der Natur und ist von vielen Tieren umgeben. Als Oby eines Tages einem Schmetterling folgt, entdeckt sie, dass die Natur mit Müll überschwemmt und von der Umweltverschmutzung bedroht ist. Der Schmetterling nimmt sie mit auf eine Reise, auf der sie die Natur retten muss, indem sie sich selbst enthüllt und sich ihren eigenen Ängsten stellt. Dabei begegnet sie einzigartigen Charakteren, die sie dazu bringen, einen ihrer Mitmenschen, einen Mann, zu treffen. Der Fuchs und die Erde ist ein vollständig visuelles Spektakel, das Puppentheater, Musik und Videomapping miteinander verbindet.

