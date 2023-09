BALLET – CORPUS 4-5 place de la Comédie Metz, 10 novembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Sur des musiques de Frankie Chan, les tambours du Bronx, Max Richter

‟L’homme est un être naturel à l’échelon le plus bas, puis c’est un être social, et enfin c’est un être libre” (Joseph Beuys). Le devenir, l’être et l’éphémère de l’homme face à son environnement sont au coeur de Corpus. Le ballet de Silvana Schröder nous raconte l’histoire d’un individu, de sa naissance à sa fin : sa connexion physique avec les éléments naturels, son appartenance à un corpus social qui donne à chacun un rôle actif à jouer dans la société. De quoi mon corps est-il réellement capable ? Comment je me sens vis-à-vis de moi-même et de mon environnement ? Une invitation à un voyage de découverte émotionnel et sensuel.. Tout public

Vendredi 2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-11 . .

4-5 place de la Comédie OPÉRA THÉÂTRE DE L’EUROMÉTROPOLE

Metz 57000 Moselle Grand Est



With music by Frankie Chan, Les tambours du Bronx, Max Richter

man is a natural being at the lowest level, then a social being, and finally a free being » (Joseph Beuys). Becoming, being and the ephemerality of man in relation to his environment are at the heart of Corpus. Silvana Schröder’s ballet tells us the story of an individual, from birth to death: his physical connection with the natural elements, his membership of a social corpus that gives each of us an active role to play in society. What is my body really capable of? How do I feel about myself and my environment? An invitation to an emotional and sensual voyage of discovery.

Con música de Frankie Chan, Les tambours du Bronx, Max Richter

el hombre es un ser natural en el nivel más bajo, luego un ser social y, por último, un ser libre » (Joseph Beuys). El devenir, el ser y lo efímero del hombre en relación con su entorno son el núcleo de Corpus. El ballet de Silvana Schröder cuenta la historia de un individuo, desde su nacimiento hasta su muerte: su conexión física con los elementos naturales, su pertenencia a un corpus social que otorga a cada uno de nosotros un papel activo que desempeñar en la sociedad. ¿De qué es capaz realmente mi cuerpo? ¿Cómo me siento conmigo mismo y con mi entorno? Una invitación a un viaje de descubrimiento emocional y sensual.

Mit Musik von Frankie Chan, den Trommeln der Bronx, Max Richter

der Mensch ist auf der untersten Stufe ein natürliches Wesen, dann ist er ein soziales Wesen und schließlich ist er ein freies Wesen » (Joseph Beuys). Das Werden, das Sein und die Vergänglichkeit des Menschen in Bezug auf seine Umwelt stehen im Mittelpunkt von Corpus. Silvana Schröders Ballett erzählt uns die Geschichte eines Individuums von seiner Geburt bis zu seinem Ende: seine körperliche Verbindung mit den natürlichen Elementen, seine Zugehörigkeit zu einem sozialen Korpus, der jedem eine aktive Rolle in der Gesellschaft zuweist. Wozu ist mein Körper wirklich in der Lage? Wie fühle ich mich mir selbst und meiner Umwelt gegenüber? Eine Einladung zu einer emotionalen und sinnlichen Entdeckungsreise.

Mise à jour le 2023-09-26 par AGENCE INSPIRE METZ