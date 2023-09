THÉÂTRE – C’EST COMME ÇA (SI VOUS VOULEZ) 4-5 place de la Comédie Metz, 19 octobre 2023, Metz.

Metz,Moselle

L’arrivée d’un nouveau fonctionnaire – Monsieur Ponza – suscite de l’émotion dans une petite préfecture. Au-delà de la curiosité naturelle des habitants, sa conduite intriguerait n’importe qui : il semble séquestrer sa femme et empêcher sa belle-mère, Mme Frola, d’aller chez sa fille. Lui-même rend tous les jours visite à Mme Frola et s’oppose à ce qu’elle reçoive qui que ce soit. Pourquoi ? Qui croire ? La curiosité s’accroît à mesure que la comédie progresse avec vitalité vers un dénouement inattendu, qui joue, l’air de rien, un tour à celui qui a suivi l’intrigue.. Tout public

Vendredi 2023-10-19 20:00:00 fin : 2023-10-20 22:15:00. .

4-5 place de la Comédie OPÉRA-THÉÂTRE EUROMÉTROPOLE METZ

Metz 57000 Moselle Grand Est



The arrival of a new civil servant – Monsieur Ponza – causes quite a stir in a small prefecture. Beyond the natural curiosity of the inhabitants, his behavior would intrigue anyone: he seems to be sequestering his wife and preventing his mother-in-law, Mrs. Frola, from visiting her daughter. He himself visits Mrs. Frola every day, and refuses to let her see anyone. But why? Who are we to believe? Curiosity grows as the comedy progresses with vitality towards an unexpected denouement, which seemingly plays a trick on those who have been following the plot.

La llegada de un nuevo funcionario, Monsieur Ponza, causa revuelo en una pequeña prefectura. Aparte de la curiosidad natural de los habitantes, su comportamiento intriga a cualquiera: parece secuestrar a su mujer e impedir que su suegra, la señora Frola, visite a su hija. Él mismo visita a la Sra. Frola todos los días y se niega a dejarla ver a nadie. Pero, ¿por qué debería hacerlo? ¿En quién podemos confiar? La curiosidad aumenta a medida que la comedia avanza con vitalidad hacia un desenlace inesperado, que parece jugar una mala pasada a quienes han seguido la trama.

Die Ankunft eines neuen Beamten – Herr Ponza – sorgt in einer kleinen Präfektur für Aufregung. Abgesehen von der natürlichen Neugier der Einwohner würde sein Verhalten jeden faszinieren: Er scheint seine Frau zu beschlagnahmen und seine Schwiegermutter, Frau Frola, daran zu hindern, zu ihrer Tochter zu gehen. Er selbst besucht Frau Frola jeden Tag und wehrt sich dagegen, dass sie jemanden empfängt. Was ist der Grund dafür? Wem kann man glauben? Die Neugier wächst, während die Komödie vital auf ein unerwartetes Ende zusteuert, das demjenigen, der die Handlung verfolgt hat, scheinbar einen Streich spielt.

