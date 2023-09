OPÉRA – LA BOHÈME 4-5 Place de la Comédie Metz, 1 octobre 2023, Metz.

Metz,Moselle

L’opéra de Puccini nous transporte dans une chambre de bonne à Montmartre, où vit un quatuor de jeunes artistes rêvant de gloire et insouciants malgré leur pauvreté. L’arrivée de Mimi, une grisette vivant sur le même palier, va changer leur regard sur le monde et les confronter à la maladie et à la fin des illusions. Parfait équilibre entre gaieté et tristesse, réalisme et impressionnisme, La Bohème est sans doute la plus belle partition de Puccini et l’une des oeuvres les plus représentées du répertoire lyrique.. Tout public

Samedi 2023-10-01 20:00:00 fin : 2023-10-01 . .

4-5 Place de la Comédie OPÉRA-THÉÂTRE

Metz 57000 Moselle Grand Est



Puccini’s opera takes us to a maid’s room in Montmartre, where a quartet of young artists live, dreaming of glory and carefree despite their poverty. The arrival of Mimi, a grisette living on the same floor, changes their view of the world and brings them face to face with illness and the end of illusions. A perfect balance of gaiety and sadness, realism and impressionism, La Bohème is undoubtedly Puccini’s finest score and one of the most frequently performed works in the operatic repertoire.

La ópera de Puccini nos traslada a la habitación de una criada en Montmartre, donde vive un cuarteto de jóvenes artistas, soñadores de gloria y despreocupados a pesar de su pobreza. La llegada de Mimì, una joven que vive en el mismo piso, cambia su visión del mundo y les enfrenta a la enfermedad y al fin de sus ilusiones. Equilibrio perfecto entre alegría y tristeza, realismo e impresionismo, La Bohème es sin duda la mejor partitura de Puccini y una de las obras más representadas del repertorio operístico.

Puccinis Oper führt uns in ein Dienstmädchenzimmer auf dem Montmartre, wo ein Quartett junger Künstler lebt, die von Ruhm träumen und trotz ihrer Armut sorglos sind. Die Ankunft von Mimi, einer Grauhaarigen, die auf demselben Flur lebt, verändert ihre Sicht auf die Welt und konfrontiert sie mit Krankheit und dem Ende der Illusionen. La Bohème ist das perfekte Gleichgewicht zwischen Fröhlichkeit und Traurigkeit, Realismus und Impressionismus und zweifellos Puccinis schönste Partitur und eines der am häufigsten aufgeführten Werke des Opernrepertoires.

