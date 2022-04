4.48 psychose – de Sarah Kane / par la Cie singularité TNT – Terrain Neutre Théâtre, 29 avril 2022, Nantes.

2022-04-29 Représentations les 29 et 30 avril 2022 à 19h

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations les 29 et 30 avril 2022 à 19h

4.48 Psychose, c’est l’histoire d’une fille-héroïne, d’une Antigone en hôpital psychiatrique qui nous dit dès le début de la pièce qu’elle va mettre fin à ses jours. Mais dans ce sacrifice consenti, il y a aussi la plus belle des catharsis, car en faisant un spectacle des hontes que l’on cache d’habitude, Sarah Kane nous permet de les penser, et qui sait, d’en guérir. Ne dit-elle pas que “créer quelque chose de beau en parlant du désespoir […], c’est pour (elle) la chose la plus résolument pleine d’espoir que l’on puisse faire pour affirmer son goût de vivre.” Spectacle écrit par Sarah Kane. Mis en scène et interprété par Sylvie Des Bois, également interprété par Thomas Nolet. Chorégraphie réalisée par Ségolène Gessa. Durée : 1h Tout public à partir de 14 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com