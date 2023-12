Concert de Noël 4-20 Rue de l’Église Montélier, 17 décembre 2023, Montélier.

Montélier Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 17:00:00

fin : 2023-12-17

L’ensemble vocal de Fauconnières et la chorale Déliss’canto vous invitent à son traditionnel concert de Noël qui mixera tradition et modernité !.

L’ensemble vocal de Fauconnières et la chorale Déliss’canto vous invitent à son traditionnel concert de Noël qui mixera tradition et modernité !

.

4-20 Rue de l’Église Église Saint Prix

Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-09 par Valence Romans Tourisme