SUPER LOTO DE LA SAINT-NICOLAS 4-10 Rue Henriette de Lorraine Sampigny, 9 décembre 2023, Sampigny.

Sampigny,Meuse

Super loto de la Saint-Nicolas :

A gagner :

Bons d’achats de 1000 €, 700 €, 500 €, 400 €, 300 € et 200 €

Console de jeux, TV, ordinateur portable, etc…

Ouverture des portes à 18 heures.

Restauration et buvette sur place.

Renseignements et réservations : tel : 03 29 90 74 41 ou 06 27 17 74 95. Tout public

Samedi 2023-12-09 18:00:00 fin : 2023-12-09 . .

4-10 Rue Henriette de Lorraine Salle Mariette Vautrin

Sampigny 55300 Meuse Grand Est



St. Nicholas Super Lotto:

To be won:

Gift vouchers worth 1000 ?, 700 ?, 500 ?, 400 ?, 300 ? and 200 ?

Games console, TV, laptop, etc…

Doors open at 6 p.m.

Catering and refreshments on site.

Information and reservations: tel: 03 29 90 74 41 or 06 27 17 74 95

Super lotería de San Nicolás:

Premios a ganar

Vales de 1000€, 700€, 500€, 400€, 300€ y 200€

Consola de juegos, televisión, ordenador portátil, etc….

Apertura de puertas a las 18h.

Catering y refrescos in situ.

Información y reservas: tel.: 03 29 90 74 41 o 06 27 17 74 95

Super Lotto am Nikolaustag :

Zu gewinnen gibt es:

Einkaufsgutscheine im Wert von 1000 ?, 700 ?, 500 ?, 400 ?, 300 ? und 200 ?

Spielkonsole, Fernseher, Laptop, etc.

Türöffnung um 18 Uhr.

Essen und Trinken vor Ort.

Informationen und Reservierungen: Tel: 03 29 90 74 41 oder 06 27 17 74 95

