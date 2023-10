SUPER LOTO DE SAMPIGNY 4-10 Rue Henriette de Lorraine Sampigny, 11 novembre 2023, Sampigny.

Sampigny,Meuse

Ouverture de la salle dès 18 heures, début du jeux à 20 heures.

Tombola. 2,5 € le carton, 20 € pour 10 cartons.

Organisé par la pétanque de Saint-Mihiel.. Tout public

Samedi 2023-11-11 20:00:00 fin : 2023-11-11 . .

4-10 Rue Henriette de Lorraine Salle polyvalente Mariette Vautrin

Sampigny 55300 Meuse Grand Est



Opening of the room at 6 pm, beginning of the game at 8 pm.

Tombola. 2.5 € per box, 20 € for 10 boxes

Organized by the petanque of Saint-Mihiel.

La sala se abre a las 18:00 y el partido comienza a las 20:00.

Tómbola. 2,5€ por caja, 20€ por 10 cajas

Organizado por la petanca de Saint-Mihiel.

Öffnung des Saals ab 18 Uhr, Beginn der Spiele um 20 Uhr.

Tombola. 2,5 € pro Karton, 20 € für 10 Kartons

Organisiert von der Pétanque de Saint-Mihiel.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT COEUR DE LORRAINE