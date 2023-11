HALLOWEEN 4-10 Rue Henriette de Lorraine Sampigny, 31 octobre 2023, Sampigny.

Sampigny,Meuse

Dynasamp et Sampy’run fêtent Halloween !

14h30 : Départ pour chasse aux bonbons

16h : Gouter offert aux enfants par Dynasamp

17h : Présentation Karaté Contact

18h : Départ de la marche (5 km) et du trail nocturne (12 km)

A partir de 19h :

Soupe au potiron offert par Sampy’run

Buvette et restauration sur place.

Venez déguisés !. Tout public

Mardi 2023-10-31 14:30:00 fin : 2023-10-31 . 0 EUR.

4-10 Rue Henriette de Lorraine Salle Mariette Vautrin

Sampigny 55300 Meuse Grand Est



Dynasamp and Sampy’run celebrate Halloween!

2:30 p.m.: Trick-or-treating begins

4pm: Trick-or-treating with Dynasamp

5pm: Karaté Contact presentation

6pm: Start of the walk (5km) and night trail (12km)

From 19h :

Pumpkin soup offered by Sampy’run

Refreshments and catering on site.

Come in disguise!

¡Dynasamp y Sampy’run celebran Halloween!

14.30 h: Comienza el truco o trato

16h: Truco o trato con Dynasamp

17h: Presentación de Karate Contact

18:00 h: Inicio de la marcha de 5 km y de la ruta nocturna de 12 km

A partir de las 19h :

Sopa de calabaza ofrecida por Sampy’run

Refrescos y comida in situ.

¡Ven disfrazado!

Dynasamp und Sampy’run feiern Halloween!

14:30 Uhr: Start zur Jagd nach Süßigkeiten

16 Uhr: Dynasamp bietet den Kindern einen Gouter an

17 Uhr: Vorführung von Karate Contact

18 Uhr: Start der Wanderung (5 km) und des Nachttrails (12 km)

Ab 19 Uhr:

Kürbissuppe, angeboten von Sampy’run

Getränke und Speisen vor Ort.

Kommen Sie verkleidet!

Mise à jour le 2023-10-20 par OT COEUR DE LORRAINE