3×95% de raisons d’être solidaires Le 6b Saint-Denis, 2 décembre 2023, Saint-Denis.

Le samedi 02 décembre 2023

de 12h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

Aides et Gabr·iel·le s’associent au 6b et à la Mairie de Saint-Denis pour vous inviter à un événement créatif et festif en faveur de la lutte et la prévention contre le VIH/SIDA.

Accueilli par le 6b, cet événement a décidé de célébrer les avancées en matière d’accès aux soins, de qualité de vie et de dépistage du VIH/SIDA et des personnes concernées. Nous l’avons nommé « 3×95% de raisons d’être solidaires » pour rappeler les nouveaux objectifs de santé publique en matière de prévention et lutte contre le VIH/SIDA. S’il est important de rendre hommage à celleux qui ont succombé à la maladie, il nous paraît aussi important de célébrer celleux qui vivent avec. Lutter contre la sérophobie, c’est aussi montrer le nouveau visage du VIH/SIDA : celui d’une vie meilleure sous traitement plutôt que d’une survie.

AU PROGRAMME

· De 12h à 18h45 : Marché de créateur·rices, dépistages gratuits, exposition, jeux, tatouages, piercings, bijoux dentaires, ateliers thématiques…

· De 19h à 1h : Prises de parole, DJ sets, performances artistiques : pole dance, rap, chant, voguing, stand up, drag…

N’hésitez pas à aller checker le compte Instagram @gabr.iel.le_asso où l’on révèlera au fur et à mesure les noms des assos, collectifs, créateur·rices, perfomeur·euses… participant à l’événement.

Et ça coûte combien ?

· L’entrée au marché de créateur·rices est gratuite !

· La soirée est à prix libre

· Dons possible, reversés aux assos & perfomeur·euses en fonction de la somme récoltée !

ON PEUT AIDER ?

Avec plaisir ! On recherche des bénévoles pour le Jour J (inscription en bio du compte @gabr.iel.le_asso), tu peux également faire un don à Gabr·iel·le via la cagnotte en bio sur le compte @gabr.iel.le_asso (dons qui nous permettent d’assurer le prix libre et une bonne rémunération de nos artistes) ou partager les infos sur Facebook ou Instagram !

Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis

Contact : https://www.le6b.fr/events/3×95-de-raisons-detre-solidaires-aides-et-gabr%c2%b7iel%c2%b7le-au-6b/ https://fb.me/e/14mGeCe4p https://fb.me/e/14mGeCe4p https://www.le6b.fr/events/3×95-de-raisons-detre-solidaires-aides-et-gabr%c2%b7iel%c2%b7le-au-6b/

