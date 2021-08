“3×8 Humans”, une exposition photographique du Collectif Parallax Maison du Passementier, 18 septembre 2021, Saint-Jean-Bonnefonds.

« Il est des aventures humaines qui naissent d’une rencontre, d’un voyage ou d’une passion. De ces trois situations est né le collectif PARALLAX : Huit photographes venus d’univers et d’horizons différents, animés par la volonté de croiser leurs regards sur le monde, de mettre en résonance leurs sensibilités et de réfléchir ensemble sur le sens même de l’acte photographique. Après le succès de « NEW YORK WANDERINGS » puis de « WE ARE PARALLAX », le collectif présente à Saint-Jean-Bonnefonds un tout nouvel accrochage. Avec « 3 x 8 / HUMANS », Cédric Daya, Alexandra Dinca, Jeremi Durand, Kamir Meridja, Sam Meridja, Maxime Pronchery, Niko Rodamel et Bernard Toselli exposent huit triptyques qui se répondent les uns aux autres, plaçant l’humain au coeur de leurs sujets. Les regards se font tour à tour documentaires, cinématographiques ou purement artistiques à travers la street gphotography, le portrait ou le reportage. Des images qui transportent le spectateur parfois très loin d’ici, pour finalement revenir comme un écho à sa propre existence. » (texte, copyright : Collectif Parallax).

Entrée libre et gratuite

Découverte de l’exposition photographique “3×8 Humans” du Collectif Parallax et rencontre des photographes

Maison du Passementier 20, rue Victor Hugo, la Baraillère, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Jean-Bonnefonds Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00