Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques 3×3 Beach Basket Tour et Village Olympique Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

3×3 Beach Basket Tour et Village Olympique Anglet, 20 août 2021, Anglet. 3×3 Beach Basket Tour et Village Olympique 2021-08-20 – 2021-08-22

Anglet Pyrénées-Atlantiques Le 3×3 Beach Basket Tour, présenté par La Ligue de Basket Ball, fait halte plage de La Barre.

Venez participer à un moment de fête et de partage autour des valeurs du sport. Le 3×3 Beach Basket Tour, présenté par La Ligue de Basket Ball, fait halte plage de La Barre.

Venez participer à un moment de fête et de partage autour des valeurs du sport. +33 6 84 21 13 65 Le 3×3 Beach Basket Tour, présenté par La Ligue de Basket Ball, fait halte plage de La Barre.

Venez participer à un moment de fête et de partage autour des valeurs du sport. ACBB dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Ville Anglet lieuville 43.52469#-1.525