Atelier de LIVE CODING – 3W Academy

3W Academy Paris, 24 novembre 2022, Paris.

sur inscription

Un atelier de LIVE CODING accessible depuis chez vous ! 3W Academy Paris 46 rue René Clair – 75018 Paris Quartier de la Goutte-d’Or Paris 75018 Île-de-France Le développement web vous attire mais vous ne savez pas vraiment en quoi ça consiste ? Découvrez le métier de développeur et initiez-vous au code HTML et CSS en participant à un atelier sur Internet. Comment ça marche ? I. Inscrivez-vous en ligne. Vous recevrez ensuite par mail un lien pour vous connecter le jour J sur la plateforme de collaboration ZOOM.

II. Durant 1h30, le formateur partage son écran pour que vous puissiez suivre en temps réel l’écriture de ses lignes de codes ainsi que ses explications. En même temps, vous pourrez faire comme lui et également écrire ainsi que comprendre vos premières lignes de code ! Si vous rencontrez des difficultés, un autre formateur est connecté et répond en live à vos questions.

III. L’atelier se termine par une explication brève de la formation 3W Academy, si vous souhaitez aller plus loin et apprendre ce métier. Inscrivez-vous vite.

2022-11-24T14:30:00+01:00

2022-11-24T15:30:00+01:00

