Ole Marius Jorgensen, Vignettes of a Salesman 3ter rue Fernand Dol Aix-en-Provence, 5 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Vernissage du 2e solo show d’Ole Marius Joergensen à la Galerie Goutal, avec sa série Vignettes of Salesman, une plongée poétique dans l’intimité d’un vendeur à domicile en Norvège..

2023-10-05 16:00:00 fin : 2023-10-05 19:30:00. .

3ter rue Fernand Dol Galerie Goutal

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Opening of Ole Marius Joergensen’s 2nd solo show at Galerie Goutal, with his series Vignettes of Salesman, a poetic plunge into the intimacy of a home salesman in Norway.

Inauguración de la 2ª exposición individual de Ole Marius Joergensen en la Galerie Goutal, con su serie Vignettes of Salesman, una inmersión poética en la intimidad de un vendedor a domicilio en Noruega.

Vernissage der 2. Soloshow von Ole Marius Joergensen in der Galerie Goutal mit seiner Serie Vignettes of Salesman, einem poetischen Einblick in die Intimsphäre eines Hausverkäufers in Norwegen.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence