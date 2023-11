PROGRAMMATION NOVEMBRE – ESPACE AKASHIK 3T Rue des Pins Montpellier, 11 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

En novembre, à l’Espace Akashik, nous vous invitons à synchroniser vos horloges intérieures avec l’heure du changement. Pour vous accompagner dans cette transformation, nous avons préparé un mois magique qui promet de raviver vos sens et de nourrir votre bien-être..

2023-11-11 09:00:00 fin : 2023-11-11 23:00:00. EUR.

3T Rue des Pins

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



This November, at Espace Akashik, we invite you to synchronize your inner clocks with the time of change. To accompany you in this transformation, we’ve prepared a magical month that promises to revive your senses and nourish your well-being.

Este mes de noviembre, en Espace Akashik, le invitamos a sincronizar sus relojes interiores con el tiempo del cambio. Para acompañarte en esta transformación, hemos preparado un mes mágico que promete reavivar tus sentidos y alimentar tu bienestar.

Im November laden wir Sie im Espace Akashik dazu ein, Ihre inneren Uhren mit der Zeit der Veränderung zu synchronisieren. Um Sie bei diesem Wandel zu begleiten, haben wir einen magischen Monat vorbereitet, der verspricht, Ihre Sinne zu beleben und Ihr Wohlbefinden zu nähren.

