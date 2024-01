PATRICK CHANFRAY NOUVEAU SPECTACLE 3T D’A COTE Toulouse, samedi 13 avril 2024.

De et avec Patrick ChanfrayLe sujet : Et si seulement 3 lettres pouvaient changer votre vie ? Comment serait votre vie si, à toutes les questions qu’on vous posait, vous répondriez automatiquement : OUI ? Patrick Chanfray l’a fait pendant 365 jours (soit près d’un an) ; il va vous révéler des choses et répondre à des questions que vous ne vous seriez même pas posées. Et à ceux qui pensent qu’il est plus facile dans la vie de répondre non je répondrais : NON. Le saviez-vous ? A force de dire OUI à tout, Patrick Chanfray est devenu :Sociétaire de Vendredi tout est permis avec Arthur sur TF1Sociétaire de Grosses têtes sur RTL avec Laurent RuquierSociétaire du Morning de Rire & Chanson avec Bruno RoblesComme quoi finalement ça a du bon de dire OUI !

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-04-13 à 18:45

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31