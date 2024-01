LE PRENOM 3T D’A COTE Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse LE PRENOM 3T D’A COTE Toulouse, 4 avril 2024, Toulouse. Une comédie à 5 personnages d’Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire :Vincent Larchet va devenir père pour la première fois. Lors d’un dîner chez sa sœur et son beau-frère, il retrouve un ami d’enfance, Claude. Devant le retard de sa jeune épouse, il décide de révéler le prénom de leur futur enfant… Que n’a t-il pas fait ?!

Tarif : 26.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:00 Réservez votre billet ici 3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31 Détails Catégorie d’Évènement: Toulouse Autres Code postal 31300 Lieu 3T D'A COTE Adresse 40, RUE GABRIEL PÉRI Ville Toulouse Departement 31 Lieu Ville 3T D'A COTE Toulouse Latitude 43.606183 Longitude 1.455683 latitude longitude 43.606183;1.455683

