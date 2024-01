LES CLOTILDES – LES CLOTILDES DANS LA BONNE SURPRISE 3T D’A COTE Toulouse, 9 mars 2024, Toulouse.

Une comédie écrite et mise en scène par Gérard Pinter. Avec Sarah Digne, Julie Vilardell, Elsa Maure et Louise Doyen. L’histoire :Nos 2 Clotildes hautes en couleurs vivent leur meilleure vie dans leur agence de stars, à quelques détails prêts… Leur ancienne stagiaire est devenue la femme du big boss, une parfaite bobo insupportable. Quant à la nouvelle recrue, vulgaire et désagréable, on peut dire qu’elle leur mène la vie dure… Mais pas de soucis, nos Clotildes ont du ressort !

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-03-09 à 18:45

Réservez votre billet ici

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31