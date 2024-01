LES CLOTILDES – LES CLOTILDES DANS LA BONNE SURPRISE 3T D’A COTE Toulouse, 17 février 2024, Toulouse.

Une comédie écrite et mise en scène par Gérard Pinter. Avec Sarah Digne, Julie Vilardell, Elsa Maure et Louise Doyen. L’histoire :Nos 2 Clotildes hautes en couleurs vivent leur meilleure vie dans leur agence de stars, à quelques détails prêts… Leur ancienne stagiaire est devenue la femme du big boss, une parfaite bobo insupportable. Quant à la nouvelle recrue, vulgaire et désagréable, on peut dire qu’elle leur mène la vie dure… Mais pas de soucis, nos Clotildes ont du ressort !

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-02-17 à 18:45

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31