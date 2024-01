CHRISTOPHE ALEVEQUE EST DE LA REVUEE 3T D’A COTE Toulouse, 9 février 2024, Toulouse.

Un seul-en-scène écrit et interprété par Christophe Alévêque.Le sujet :Seul face à son pupitre, au milieu d’une tonne de notes et de papiers, il démarre sa réunion de groupe, sans limite et sans tabous. En humoriste engagé, dégagé, à la marge, en clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actu et attache sans détour. Satirique, piquant, sans langue de bois, on se délecte littéralement.

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00

Réservez votre billet ici

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31